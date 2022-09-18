Искандер Ядгаров стал победителем Московского марафона с личным рекордом
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Российский легкоатлет Искандер Ядгаров с личным рекордом стал победителем Московского марафона, который прошёл в столице России. Ядгаров преодолел дистанцию за 2 часа 14 минут 37 секунд. Ранее рекордом спортсмена было время — 2:16.01, показанное в Испании в 2016 году. Вторым стал Степан Киселёв, третье место у Илдара Миншина.
Среди женщин лучший результат показала россиянка Марина Ковалёва — 2:29.08. Людмила Лебедева стала второй, Алина Прокопьева замкнула тройку.
Московский марафон. Москва
42,2 км. Мужчины
1. Искандер Ядгаров — 2:14.37.
2. Степан Киселёв — 2:14.48.
3. Илдар Миншин — 2:14.58.
42,2 км. Женщины
1. Марина Ковалёва — 2:29.08.
2. Людмила Лебедева — 2:31.47.
3. Алина Прокопьева — 2:31.51.
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