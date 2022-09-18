Искандер Ядгаров стал победителем Московского марафона с личным рекордом

Российский легкоатлет Искандер Ядгаров с личным рекордом стал победителем Московского марафона, который прошёл в столице России. Ядгаров преодолел дистанцию за 2 часа 14 минут 37 секунд. Ранее рекордом спортсмена было время — 2:16.01, показанное в Испании в 2016 году. Вторым стал Степан Киселёв, третье место у Илдара Миншина.

Среди женщин лучший результат показала россиянка Марина Ковалёва — 2:29.08. Людмила Лебедева стала второй, Алина Прокопьева замкнула тройку.

Московский марафон. Москва

42,2 км. Мужчины



1. Искандер Ядгаров — 2:14.37.

2. Степан Киселёв — 2:14.48.

3. Илдар Миншин — 2:14.58.

42,2 км. Женщины



1. Марина Ковалёва — 2:29.08.

2. Людмила Лебедева — 2:31.47.

3. Алина Прокопьева — 2:31.51.