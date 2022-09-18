Владимир Никитин обновил рекорд Московского марафона на дистанции 10 км
Поделиться
Российский легкоатлет Владимир Никитин одержал победу на дистанции 10 км в Московском марафоне. Забеги проходят в столице 18 сентября.
Спортсмен обновил свой же рекорд на данной дистанции, его время — 28 минут 10 секунд. В 2020 году Владимир Никитин установил рекорд трассы — 28 минут 22 секунды.
Среди женщин лучший результат показала россиянка Елена Коробкина — 32 минуты 6 секунд.
Московский марафон. Москва
10 км. Мужчины
1. Владимир Никитин — 28.10.
2. Павел Адышкин — 29.05.
3. Юрий Клопцов —29.33.
10 км. Женщины
1. Елена Коробкина — 32.06.
2. Елизавета Погудо — 32.27.
3. Луиза Дмитриева — 33.43.
Никитин — многократный чемпион и рекордсмен России в беге на длинные дистанции, а также мастер спорта России международного класса.
Комментарии
- 18 сентября 2022
-
10:04
-
02:13
-
00:09
- 17 сентября 2022
-
23:05
-
22:34
-
22:17
-
21:03
-
20:18
-
20:03
-
12:56
- 16 сентября 2022
-
23:47
-
23:23
-
22:37
-
21:54
-
21:33
-
21:19
-
20:28
-
18:36
-
13:58
-
13:41
-
12:43
-
11:30
-
10:30
-
10:01
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:05
-
04:53
-
02:09
- 15 сентября 2022
-
23:54
-
23:21
-
23:15
Партнерский контент