Владимир Никитин обновил рекорд Московского марафона на дистанции 10 км

Российский легкоатлет Владимир Никитин одержал победу на дистанции 10 км в Московском марафоне. Забеги проходят в столице 18 сентября.

Спортсмен обновил свой же рекорд на данной дистанции, его время — 28 минут 10 секунд. В 2020 году Владимир Никитин установил рекорд трассы — 28 минут 22 секунды.

Среди женщин лучший результат показала россиянка Елена Коробкина — 32 минуты 6 секунд.

Московский марафон. Москва

10 км. Мужчины



1. Владимир Никитин — 28.10.

2. Павел Адышкин — 29.05.

3. Юрий Клопцов —29.33.



10 км. Женщины



1. Елена Коробкина — 32.06.

2. Елизавета Погудо — 32.27.

3. Луиза Дмитриева — 33.43.

Никитин — многократный чемпион и рекордсмен России в беге на длинные дистанции, а также мастер спорта России международного класса.