Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Владимир Никитин обновил рекорд Московского марафона на дистанции 10 км

Владимир Никитин обновил рекорд Московского марафона на дистанции 10 км
Комментарии

Российский легкоатлет Владимир Никитин одержал победу на дистанции 10 км в Московском марафоне. Забеги проходят в столице 18 сентября.

Спортсмен обновил свой же рекорд на данной дистанции, его время — 28 минут 10 секунд. В 2020 году Владимир Никитин установил рекорд трассы — 28 минут 22 секунды.

Среди женщин лучший результат показала россиянка Елена Коробкина — 32 минуты 6 секунд.

Московский марафон. Москва
10 км. Мужчины

1. Владимир Никитин — 28.10.
2. Павел Адышкин — 29.05.
3. Юрий Клопцов —29.33.

10 км. Женщины

1. Елена Коробкина — 32.06.
2. Елизавета Погудо — 32.27.
3. Луиза Дмитриева — 33.43.

Никитин — многократный чемпион и рекордсмен России в беге на длинные дистанции, а также мастер спорта России международного класса.

Наши легкоатлеты не получили честно заработанные деньги. Их даже в России обделили? Наши легкоатлеты не получили честно заработанные деньги. Их даже в России обделили?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022