«СКА-Нефтяник» стал семикратным обладателем Кубка России по хоккею с мячом
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Хабаровский клуб «СКА-Нефтяник» одержал победу в финальном матче Кубка России по хоккею с мячом над красноярским «Енисеем» со счётом 10:5. Решающий матч проходил в Хабаровске на арене «Ерофей».
Одержав победу в финале, хабаровчане выиграли трофей в седьмой раз. Однажды они становились обладателями Кубка СССР. В полуфинальных противостояниях «СКА-Нефтяник» обыграл «Байкал-Энергию» из Иркутска со счётом 8:4, а «Енисей» оказался сильнее архангельского «Водника» — 6:5.
«СКА-Нефтяник» является четырёхкратным чемпионом России (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20) и пятикратным обладателем Суперкубка страны (2015, 2017, 2019, 2020, 2021).
Хоккей с мячом. Кубок России
Финал
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Енисей» (Красноярск) — 10:5
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