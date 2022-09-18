Двукратная олимпийская чемпионка, российская саблистка София Позднякова рассказала об участии в Московском марафоне. Спортсменка пробежала 10 км и выложила фотографию после забега в социальной сети.

Фото: Из личного архива Софии Поздняковой

«Как и многие вещи в моей жизни, Московский марафон случился со мной неожиданно. Пару дней назад меня спросили: «Сонь, побежишь?», и я, не долго думая, сказала: «Да, давай!» Будучи в Сочи десять дней подряд я бегала каждое утро по 6-7 км, получается даже готовилась как будто. Сегодня это была дистанция 10 км, и я успешно с ней справилась для первого раза. Дальше — больше! Главное — поставить цель и идти к ней», — написала София Позднякова в социальной сети.

Московский марафон прошел в столице России 18 сентября.