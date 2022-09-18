«Это просто какой-то ужас». Ядгаров эмоционально высказался о победе в Московском марафоне

Российский легкоатлет Искандер Ядгаров эмоционально прокомментировал победу с личным рекордом в Московском марафоне. Он преодолел дистанцию в 42,2 км за 2 часа 14 минут 37 секунд.
«Максимальная усталость, я сейчас ничего не чувствую, высосал из себя абсолютно всё, никаких эмоций не осталось. Выложился на 110%, не знаю, откуда взял эти силы. Я бежал и опять недоумевал, как, блин, бегут этот марафон быстро. Я не понимаю, как бежать его быстро. Сегодня я понял, что всё же очень тяжело, очень тяжело бежать марафон быстро. Респект всем, кто это делает. Я просто с каждым марафоном убеждаюсь, что это просто какой-то ужас. Как его бежать, я не понимаю. Что нужно делать, чтобы бежать даже просто по олимпийскому нормативу. Это что-то нереальное», — сказал Ядгаров после финиша.
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