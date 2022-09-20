Стала известна программа «Кубка Енисейской Сибири» по хоккею с мячом

23 сентября на лёд стадиона «Енисей» выйдут сильнейшие хоккеисты страны, чтобы разыграть «Кубок Енисейской Сибири» по хоккею с мячом.
В течение трёх дней болельщиков ждут шесть зрелищных матчей с участием сборной России, сборной команды клубов Суперлиги, хоккейного клуба «Енисей» и молодёжной сборной России.
Для зрителей, пришедших на соревнования, подготовлено множество тематических локаций: зона с барберами, аквагрим, фотозона с возможностью создания анимированных снимков, интерактивная и спортивная площадки. Непосредственно в день открытия соревнований «Почта России» подарит возможность отправить фирменную открытку в любую точку России. На площадке будут работать ди-джеи, кавер-группы, а в пятницу на восточной трибуне выступит Красноярский духовой оркестр.
«Кубок Енисейской Сибири» по хоккею с мячом пройдёт с 23 по 25 сентября на стадионе «Енисей» (ул. Юности, 18). Билеты можно приобрести в терминалах «Платёжка», на сайте ХК «Енисей» и в кассах стадиона «Енисей».
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