Могучих — о Болте: он такой весёлый, прикольный спортсмен

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира в прыжках в высоту украинская легкоатлетка Ярослава Могучих рассказала, что на Неделе высокой моды в Нью-Йорке познакомилась с восьмикратным олимпийским чемпионом, ямайским спринтером Усэйном Болтом.

Фото: Личный архив Ярославы Могучих

«Я познакомилась там с Усэйном Болтом. Когда мне сказали, что он будет, я такая: «Вау, класс!» Мы вместе сфотографировались, немного пообщались. Он сказал, что как-то пробовал прыжки в высоту, но это не для него. Хотя его личный рекорд 1,95 метра, на секундочку. Хороший результат. Вообще, он такой весёлый, прикольный спортсмен. Уже бывший, хотя бывших спортсменов не бывает.

Также ещё на примерке я познакомилась со всемирно известной моделью Винни Харлоу. Мы сделали фото на память, и в общении она такая милая девушка. А уже в день показа перед началом она меня обняла, поздравила, и это было очень круто», — приводит слова Могучих «Обозреватель».