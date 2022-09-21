Мужская сборная России по волейболу повторно обыграла Беларусь в товарищеском матче

Мужская сборная России по волейболу во втором товарищеском матче в Москве вновь уверенно победила национальную команду Беларуси со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:14). Накануне в первом товарищеском матче подопечные Константина Брянского также одержали победу в трёх партиях.

Самыми результативными игроками матча в составе сборной России стали Егор Клюка и Антон Семышев, набравшие по 13 очков. Как и накануне, у россиян было большое преимущество на блоке (11–3).

Женская и мужская сборные России провели серию международных товарищеских матчей с соперниками из Беларуси на Волейбольной арене «Динамо» в Москве. Во всех четырёх матчах россияне праздновали победу в трёх партиях.

Волейбол. Второй товарищеский матч. Мужчины

Россия – Республика Беларусь – 3:0 (25:22, 25:18, 25:14).