Мужская сборная России по волейболу повторно обыграла Беларусь в товарищеском матче

Мужская сборная России по волейболу во втором товарищеском матче в Москве вновь уверенно победила национальную команду Беларуси со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:14). Накануне в первом товарищеском матче подопечные Константина Брянского также одержали победу в трёх партиях.
Самыми результативными игроками матча в составе сборной России стали Егор Клюка и Антон Семышев, набравшие по 13 очков. Как и накануне, у россиян было большое преимущество на блоке (11–3).
Женская и мужская сборные России провели серию международных товарищеских матчей с соперниками из Беларуси на Волейбольной арене «Динамо» в Москве. Во всех четырёх матчах россияне праздновали победу в трёх партиях.
Волейбол. Второй товарищеский матч. Мужчины
Россия – Республика Беларусь – 3:0 (25:22, 25:18, 25:14).
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