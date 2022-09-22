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Станислав Поздняков: возвращение россиян будет зависеть о ряда неспортивных факторов

Станислав Поздняков: возвращение россиян будет зависеть о ряда неспортивных факторов
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что возвращение россиян к международным стартам будет зависеть о ряда неспортивных факторов.

«Параметров ожидаемого возвращения россиян к стартам пока нет, ситуация в руках МОК и международных федераций, которые формально отвечают за олимпийскую квалификацию перед Олимпийскими играми, но мы чётко понимаем, что возвращение будет зависеть о ряда неспортивных факторов — визового режима, установки таможенных процедур и логистики, так как Игры пройдут на территории Евросоюза.

Это далеко не полный перечень проблем, но нами проработаны альтернативные сценарии с учетом опыта Олимпиад в Токио и Пекине, при слаженной работе ОКР с коллегами любые штатные задачи безусловно будут решены», — приводит слова Станислава Позднякова ТАСС.

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