Станислав Поздняков: возвращение россиян будет зависеть о ряда неспортивных факторов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что возвращение россиян к международным стартам будет зависеть о ряда неспортивных факторов.
«Параметров ожидаемого возвращения россиян к стартам пока нет, ситуация в руках МОК и международных федераций, которые формально отвечают за олимпийскую квалификацию перед Олимпийскими играми, но мы чётко понимаем, что возвращение будет зависеть о ряда неспортивных факторов — визового режима, установки таможенных процедур и логистики, так как Игры пройдут на территории Евросоюза.
Это далеко не полный перечень проблем, но нами проработаны альтернативные сценарии с учетом опыта Олимпиад в Токио и Пекине, при слаженной работе ОКР с коллегами любые штатные задачи безусловно будут решены», — приводит слова Станислава Позднякова ТАСС.
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