Непомнящий обращался к организаторам турнира после сообщения об участии Ниманна

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, что обращался к организаторам турнира после сообщения об участии американца Ханса Ниманна.

«Когда произошла замена, наверное, она не понравилась не только мне. Я чувствовал, что что-то не так.



Когда я получил письмо о том, что Джеффри Сюн заменит Раппорта в рапиде и блице, а Ханс Ниманн — в классике, то я заранее спросил у организаторов о дополнительных мерах, чтобы сделать турнир более безопасным и честным.

Ничего не было сделано до того, как Магнус снялся с турнира», — приводит слова Яна Непомнящего Dagbladet.

Напомним, действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен снялся на следующий день после поражения от американца Ханса Ниманна. Причиной могло стать мошенничество со стороны Ниманна, который позднее признался, что использовал шахматные движки для подсказок в онлайн-турнирах. Однако при этом американец опроверг подозрения в мошенничестве в матче с Карлсеном, выразив готовность сыграть с чемпионом мира голым.