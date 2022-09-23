Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 23 сентября, турнирная таблица

23 сентября стартовал чемпионат мира по волейболу среди женщин. В первый игровой день прошли встречи в группах A и B. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих матчей.

Волейбол. Чемпионат мира — 2022. Женщины. Первый групповой этап

Результаты матчей.

23 сентября, пятница



Группа B. Польша – Хорватия — 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:15).

Группа А. Нидерланды – Кения — 3:0 (25:11, 25:17, 25:11).

24 сентября на чемпионате мира по волейболу среди женщин пройдут матчи в группах A, B, C и D.

В первом групповом этапе 24 команды разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучших из каждой группы) выходят во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образуют группу Е, лучшие из групп В и С — группу F).