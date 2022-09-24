Сборная России обыграла «Енисей» в Кубке Енисейской Сибири

23 сентября в Красноярске стартовал турнир по хоккею с мячом с участием четырёх команд.

В сердце Сибири пожаловали мужская национальная и молодёжная сборные России, а также сформированная сборная клубов Суперлиги, вместе с которыми за главный приз поборется и финалист завершившегося 18 сентября Кубка России – красноярский «Енисей».

В пятницу первыми на лёд вышли молодёжка и сборная Суперлиги, на двоих забившие 11 мячей. Команда Ивана Максимова преуспела в семи атаках, четыре из которых эффектно завершил 21-летний Егор Ахманаев, сразу вырвавшийся в лидеры среди бомбардиров турнира. А вечером перед двумя тысячами болельщиков скрестили клюшки национальная сборная страны и хозяева льда из «Енисея». Красноярцы, окрылённые недавним успехом в финальной части Кубка России, выдали мощное начало: 2:0 уже к седьмой минуте благодаря точным попаданиям Марата Шарипова и Егора Дашкова. Впрочем, национальная команда, проводящая первый матч под руководством нового главного тренера Ильяса Хандаева, быстро отыграла один мяч (отличился экс-полузащитник «Енисея» Семён Чупин), а к середине тайма перехватила игровую инициативу и сравняла счёт – 2:2.

В увертюре второго тайма отличился любимец красноярской публики – Алмаз Миргазов, отыгравший за «Енисей» с 2015 по 2021 год. Игровые «качели» продолжились вплоть до финального свистка: у хозяев отличились Вячеслав Нелюбин и Сергей Ломанов (с пенальти), а у сборной – Евгений Дергаев, чётко реализовавший угловой. И всё-таки последнее слово осталось за национальной командой: гол Юрия Шардакова на 85-й минуте принёс победу главной команде страны.

Сегодня, 24 сентября, «Енисей» встретится с молодёжной сборной России (в 13:00), а национальной команде будет противостоять сборная клубов Суперлиги (в 17:00).