Сборная Италии в трёх сетах обыграли Камерун на женском ЧМ

Итальянские волейболистки одержали победу над командой Камеруна на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).
Сборная Италии выиграла встречу со счётом 3:0 (25:10, 25:12, 25:16). Самым результативным игроком встречи с 17 очками в активе стала итальянская диагональная Паола Эгону. В составе соперников восемь очков набрала доигровщица Бертрад Бикаталь.
Помимо Италии и Камеруна, в группе A также выступают Нидерланды, Бельгия, Пуэрто-Рико и Кения. В первом туре Бельгия обыграла Пуэрто-Рико, Нидерланды одолели Кению. Следующий матч итальянки проведут с Пуэрто-Рико, а Камерун встретится с Нидерландами.
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.
- 24 сентября 2022
-
21:18
-
16:38
-
16:31
-
14:42
-
12:16
-
11:11
-
10:19
-
08:00
-
07:25
- 23 сентября 2022
-
23:14
-
23:00
-
22:42
-
21:50
-
21:29
-
21:25
-
21:13
-
21:03
-
19:32
-
18:27
-
16:12
-
15:21
-
10:22
-
08:00
-
00:09
- 22 сентября 2022
-
23:28
-
22:49
-
22:33
-
21:14
-
20:22
-
19:23
-
18:57
-
17:03
-
16:01
-
14:58
-
13:16