Сборная Италии в трёх сетах обыграли Камерун на женском ЧМ

Итальянские волейболистки одержали победу над командой Камеруна на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).



Сборная Италии выиграла встречу со счётом 3:0 (25:10, 25:12, 25:16). Самым результативным игроком встречи с 17 очками в активе стала итальянская диагональная Паола Эгону. В составе соперников восемь очков набрала доигровщица Бертрад Бикаталь.

Помимо Италии и Камеруна, в группе A также выступают Нидерланды, Бельгия, Пуэрто-Рико и Кения. В первом туре Бельгия обыграла Пуэрто-Рико, Нидерланды одолели Кению. Следующий матч итальянки проведут с Пуэрто-Рико, а Камерун встретится с Нидерландами.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.