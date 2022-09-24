«Кристалл» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка России по пляжному футболу

Санкт-петербургский «Кристалл» и московский «Локомотив» сыграют в финале Кубка России по пляжному футболу.
В полуфинальном матче «Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 9:7. Дублем в составе победителей отметился Амадиус Виноградов. Покер у красно-белых оформил Игуиньо.
В другом полуфинале «Кристалл» обыграл «Дельту» — 8:5. Хет-триком в составе победителей отметился Алексей Макаров. Дубли оформили Родриго и Егор Ремизов.
«Локомотив» второй год подряд вышел в финал Кубка России, «Кристалл» сыграет в матче за трофей в третий раз. В 2018 и 2021 годах оранжевые были сильнее железнодорожников — 4:1 и 4:2.
Пляжный футбол. Кубок России. Полуфиналы
«Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва) – 7:9 (2:3, 2:3, 3:3).
«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Дельта» (Саратов) – 8:5 (2:1, 2:3, 4:1).
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