«Кристалл» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка России по пляжному футболу

Санкт-петербургский «Кристалл» и московский «Локомотив» сыграют в финале Кубка России по пляжному футболу.

В полуфинальном матче «Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 9:7. Дублем в составе победителей отметился Амадиус Виноградов. Покер у красно-белых оформил Игуиньо.

В другом полуфинале «Кристалл» обыграл «Дельту» — 8:5. Хет-триком в составе победителей отметился Алексей Макаров. Дубли оформили Родриго и Егор Ремизов.

«Локомотив» второй год подряд вышел в финал Кубка России, «Кристалл» сыграет в матче за трофей в третий раз. В 2018 и 2021 годах оранжевые были сильнее железнодорожников — 4:1 и 4:2.

Пляжный футбол. Кубок России. Полуфиналы

«Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва) – 7:9 (2:3, 2:3, 3:3).

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Дельта» (Саратов) – 8:5 (2:1, 2:3, 4:1).