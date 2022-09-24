Аннемик ван Влёйтен выиграла групповую гонку на чемпионате мира

Спортсменка из Нидерландов Аннемик ван Влёйтен завоевала золото в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Вуллонгонге (Австралия).
Олимпийская чемпионка Токио-2020 преодолела 164,3 км за 4 часа 24 минуты 25 секунд, опередив преследовательниц на одну секунду.
Напомним, во время смешанной эстафеты ван Влёйтен сломала локоть, упав после столкновения с соперницей. Для 39-летней ван Влёйтен это четвёртое золото на чемпионатах мира и второе в групповой гонке.
Велошоссе. Чемпионат мира. Вуллонгонг, Австралия
Женщины. Групповая гонка, 164,3 км
1. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды) – 4:24.25.
2. Лотте Копеки (Бельгия) – отставание 0.01.
3. Сильвия Персико (Италия) – то же отставание.
4. Лиане Липперт (Германия) – то же отставание.
5. Сесиль Уттруп Людвиг (Дания) – то же отставание.
6. Арленис Сьерра (Куба) – то же отставание.
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