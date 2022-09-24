Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Аннемик ван Влёйтен выиграла групповую гонку на чемпионате мира

Аннемик ван Влёйтен выиграла групповую гонку на чемпионате мира
Комментарии

Спортсменка из Нидерландов Аннемик ван Влёйтен завоевала золото в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Вуллонгонге (Австралия).

Олимпийская чемпионка Токио-2020 преодолела 164,3 км за 4 часа 24 минуты 25 секунд, опередив преследовательниц на одну секунду.

Напомним, во время смешанной эстафеты ван Влёйтен сломала локоть, упав после столкновения с соперницей. Для 39-летней ван Влёйтен это четвёртое золото на чемпионатах мира и второе в групповой гонке.

Велошоссе. Чемпионат мира. Вуллонгонг, Австралия
Женщины. Групповая гонка, 164,3 км

1. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды) – 4:24.25.
2. Лотте Копеки (Бельгия) – отставание 0.01.
3. Сильвия Персико (Италия) – то же отставание.
4. Лиане Липперт (Германия) – то же отставание.
5. Сесиль Уттруп Людвиг (Дания) – то же отставание.
6. Арленис Сьерра (Куба) – то же отставание.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022