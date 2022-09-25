Расписание матчей женского чемпионата мира по волейболу 25 сентября

23 сентября стартовал чемпионат мира по волейболу среди женщин – 2022, который проходит в Нидерландах и Польше.



Представляем вашему вниманию расписание матчей третьего игрового дня.



Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Женщины

Расписание матчей (время – московское)



Первый групповой этап



24 сентября, суббота



Группа А. Бельгия – Кения – 14:00

Группа D. Китай – Аргентина – 15:00

Группа D. Япония – Колумбия – 15:15

Группа А. Нидерланды – Камерун – 17:00

Группа С. Германия – Болгария – 20:00

Группа С. Сербия – Канада – 21:30



В первом групповом этапе 24 команды разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучших из каждой группы) выходят во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образуют группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из групп) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.