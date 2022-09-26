В Кузбассе пройдёт 10-й Международный форум «Россия — спортивная держава»

С 28 по 30 сентября 2022 года в Кузбассе состоится юбилейный, 10-й Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Он объединит представителей органов власти, бизнеса, спортивных чиновников, ведущих экспертов отрасли, а также СМИ. В этом году ожидается приезд более 3000 официальных делегатов из всех регионов России. Мероприятие пройдёт на главных спортивных объектах Кемерова, Новокузнецка, Белова, Междуреченска и Шерегеша. Продвижение спортивного образа жизни и проведение спортивных мероприятий входит в федеральный проект «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
У деловой программы форума шесть основных направлений, в каждом из которых пройдут круглые столы, пленарные заседания и стратегические сессии с ведущими экспертами индустрии.
Ключевым событием деловой программы форума является пленарное заседание на тему «Мы вместе. Спорт. Новая реальность», которое планируется на арене ледового дворца «Кузбасс» 29 сентября.
«Форум «Россия – спортивная держава» традиционно посвящён ключевым вопросам актуальной повестки спортивной отрасли. В течение трёх дней запланировано более 40 мероприятий деловой программы на шести площадках в Кемерове, Шерегеше и Белове. Участников и гостей также ждёт широкая спортивная программа, в которой задействовано более 3,5 тысячи спортсменов. Это традиционный забег, мастер-классы с участием именитых спортсменов, а также финал мотопробега «Донбасс – Кузбасс», который к моменту завершения в Кемерове преодолеет более пяти тысяч километров», — сказал Олег Матыцин.
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