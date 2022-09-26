Крамаренко: Алина Кабаева придумала грандиозный турнир. Он даже лучше, чем чемпионат мира

Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров гимнастка Лала Крамаренко высказалась о международном турнире «Небесная грация», который организовала и провела олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

— Вы выступали на турнире «Небесная грация», каково это, принимать участие в соревновании, будучи единственной представительницей страны?



— Знаете, как в космос, ничего не понимала, хотела выступить достойно и не подвести Алину Маратовну Кабаеву. Она придумала грандиозный турнир. Он даже лучше, чем чемпионат мира, — цитирует Крамаренко Sport24.

До этого Лала Крамаренко прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований, заявив, что количество стартов после запретов только увеличилось.