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Крамаренко: Алина Кабаева придумала грандиозный турнир. Он даже лучше, чем чемпионат мира

Крамаренко: Алина Кабаева придумала грандиозный турнир. Он даже лучше, чем чемпионат мира
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Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров гимнастка Лала Крамаренко высказалась о международном турнире «Небесная грация», который организовала и провела олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

— Вы выступали на турнире «Небесная грация», каково это, принимать участие в соревновании, будучи единственной представительницей страны?

— Знаете, как в космос, ничего не понимала, хотела выступить достойно и не подвести Алину Маратовну Кабаеву. Она придумала грандиозный турнир. Он даже лучше, чем чемпионат мира, — цитирует Крамаренко Sport24.

До этого Лала Крамаренко прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований, заявив, что количество стартов после запретов только увеличилось.

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