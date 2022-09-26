Сборная Италии легко обыграла Пуэрто-Рико на женском ЧМ по волейболу
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Итальянские волейболистки одержали победу над командой Пуэрто-Рико на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).
Сборная Италии выиграла встречу со счётом 3:0 (28:26, 25:21, 26:24). Самым результативным игроком встречи с 19 очками в активе стала представительница Пуэрто-Рико Бриттани Эйберкромби. В составе соперников 18 очков набрала диагональная Паола Эгону.
ЧМ-2022 (ж). Группа A. 2-й тур
26 сентября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Пуэрто-Рико
Помимо Италии и Пуэрто-Рико, в группе A также выступают Нидерланды, Бельгия, Камерун и Кения. Следующий матч итальянки проведут с Бельгией, а Пуэрто-Рико встретится с Нидерландами.
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября.
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