Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная Италии легко обыграла Пуэрто-Рико на женском ЧМ по волейболу

Сборная Италии легко обыграла Пуэрто-Рико на женском ЧМ по волейболу
Комментарии

Итальянские волейболистки одержали победу над командой Пуэрто-Рико на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).

Сборная Италии выиграла встречу со счётом 3:0 (28:26, 25:21, 26:24). Самым результативным игроком встречи с 19 очками в активе стала представительница Пуэрто-Рико Бриттани Эйберкромби. В составе соперников 18 очков набрала диагональная Паола Эгону.

ЧМ-2022 (ж). Группа A. 2-й тур
26 сентября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Пуэрто-Рико

Помимо Италии и Пуэрто-Рико, в группе A также выступают Нидерланды, Бельгия, Камерун и Кения. Следующий матч итальянки проведут с Бельгией, а Пуэрто-Рико встретится с Нидерландами.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022