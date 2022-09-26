Сборная Италии легко обыграла Пуэрто-Рико на женском ЧМ по волейболу

Итальянские волейболистки одержали победу над командой Пуэрто-Рико на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).



Сборная Италии выиграла встречу со счётом 3:0 (28:26, 25:21, 26:24). Самым результативным игроком встречи с 19 очками в активе стала представительница Пуэрто-Рико Бриттани Эйберкромби. В составе соперников 18 очков набрала диагональная Паола Эгону.

Помимо Италии и Пуэрто-Рико, в группе A также выступают Нидерланды, Бельгия, Камерун и Кения. Следующий матч итальянки проведут с Бельгией, а Пуэрто-Рико встретится с Нидерландами.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября.