Дарья Клишина призналась, что ей сложно найти стимул для тренировок

Серебряный призёр чемпионата мира и двукратная чемпионка Европы в прыжках в длину Дарья Клишина рассказала, когда вернётся в спорт после рождения второго ребёнка. Старшему сыну спортсменки 4 года, младшему – 3 месяца.
«Когда вернусь к физическим нагрузкам? Когда буду весить столько же, сколько и до родов. Потом получу разрешение своего врача на такую активность и отправлюсь в реабилитационный центр во Флориде. Он специализируется на реабилитации после спортивных травм. Там составляют тренировочную программу, занимаются твоим питанием и восстановлением после нагрузок. Я хорошо знаю этих специалистов, потому что ежегодно перед сезоном приезжала к ним на 3-4 недели, занималась прокачкой всех мелких мышц.
Есть ли в планах тренировки? Для них нужна серьёзная мотивация, понимание, ради чего ты отдаёшь все свои силы. Сейчас мне сложно найти такой стимул. Но я продолжаю заниматься развитием разных спортивных брендов, есть несколько своих проектов», — сказала Клишина в интервью журналу «Лёгкая атлетика».
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