Олимпийский чемпион Семён Елистратов ответил, откажется ли от России ради участия в ОИ

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов рассказал, собирается ли он ехать на следующую Олимпиаду, если для этого нужно будет тем или иным образом отказаться от России.

«На следующие Игры нужно ехать обязательно. Но если будет требование подписать декларацию о том, что я фактически отказываюсь от своей страны, то о поездке даже не может быть и речи.

Сейчас я чувствую на себе некую ответственность перед родителями, которые отдают детей в спорт. Меня мотивирует ещё и тот момент, что я своим примером делаю так, чтобы родители отдавали своих детей в спорт. У многих возникает вопрос: «Зачем я своего ребенка буду отдавать в спорт?» Я за это переживаю, хочется верить, что своим примером я показываю: «Мы тренируемся, не сдаемся, работаем, выступаем на соревнованиях». Если вижу родителей на соревнованиях и они хотят пообщаться, никогда не откажу и всегда уделю время», — приводит слова Елистратова ТАСС.