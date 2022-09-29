«Жалеть спортсмена не надо». Российский чемпион ОИ — о допинг-скандале с Камилой Валиевой

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов прокомментировал допинг-скандал с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилой Валиевой.

Напомним, в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) 15-летняя Валиева на тот момент заняла лишь четвёртое место, уступив соотечественницам Анне Щербаковой и Александре Трусовой и японке Каори Сакамото. Спортсменка выступала на фоне допинг-скандала. Перед турниром стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат.

«Я помню её произвольную программу, то, что у неё не получилось. Я по-мужски даже всплакнул, было её искренне жаль. Ей ведь на тот момент было 15 лет, в таком возрасте столкнуться со всем этим давлением — так себе удовольствие. Мне было по-человечески жаль её в тот момент.

Хотя жалеть профессионального спортсмена не надо. Хоть наши ребята не получили золотые медали, государство их наградило абсолютно заслуженно. Не знаю, дадут ли медали. В далеком 2016 году я сталкивался с допингом, чувствуешь абсолютную беспомощность, это крайне тяжело, должны быть грамотные адвокаты, ситуация тяжёлая, предполагать что-то не могу. Хотелось бы, чтобы им отдали эти медали, это важно», — цитирует Елистратова ТАСС.

Впечатляющее вращение Анны Щербаковой: