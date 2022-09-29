Гимнастка Листунова стала чемпионкой Спартакиады в личном многоборье. Мельникова — вторая
Поделиться
Абсолютная чемпионка Европы 2021 года по спортивной гимнастике Виктория Листунова выиграла соревнования в личном многоборье на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. Второе место заняла абсолютная чемпионка мира в личном многоборье 2021 года Ангелина Мельникова. Тройку призёров замкнула серебряный призёр чемпионата Европы 2021 года в упражнении на разновысоких брусьях Владислава Уразова. Все спортсменки являются олимпийскими чемпионками Токио-2020.
Сумма баллов Виктории Листуновой по итогам четырёх упражнений — 115,798. Ангелина Мельникова набрала 114,899 балла. Результат Владиславы Уразовой — 110,998.
Соревнования по спортивной гимнастике в рамках Спартакиады проходят в Казани с 26 сентября по 1 октября.
Комментарии
- 29 сентября 2022
-
16:04
-
15:50
-
15:37
-
15:28
-
15:13
-
14:16
-
14:06
-
14:00
-
13:16
-
13:08
-
12:42
-
12:31
-
12:09
-
12:05
-
11:34
-
11:18
-
11:12
-
10:59
-
10:55
-
10:50
-
09:38
-
09:31
-
09:01
-
08:11
-
08:00
-
00:44
-
00:01
- 28 сентября 2022
-
22:42
-
22:27
-
22:03
-
20:42
-
20:11
-
19:03
-
17:26
-
15:01
Партнерский контент