Гимнастка Листунова стала чемпионкой Спартакиады в личном многоборье. Мельникова — вторая

Абсолютная чемпионка Европы 2021 года по спортивной гимнастике Виктория Листунова выиграла соревнования в личном многоборье на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. Второе место заняла абсолютная чемпионка мира в личном многоборье 2021 года Ангелина Мельникова. Тройку призёров замкнула серебряный призёр чемпионата Европы 2021 года в упражнении на разновысоких брусьях Владислава Уразова. Все спортсменки являются олимпийскими чемпионками Токио-2020.



Сумма баллов Виктории Листуновой по итогам четырёх упражнений — 115,798. Ангелина Мельникова набрала 114,899 балла. Результат Владиславы Уразовой — 110,998.

Соревнования по спортивной гимнастике в рамках Спартакиады проходят в Казани с 26 сентября по 1 октября.