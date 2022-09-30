Бразилия сенсационно уступила Японии на женском чемпионате мира по волейболу

Сборная Бразилии в четырёх сетах проиграла команде Японии на женском чемпионате мира по волейболу, который проходит в Польше и Нидерландах с 23 сентября по 15 октября. Встреча состоялась на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды). Японские волейболистки оказались сильнее своих соперниц — 3:1 (25:22, 25:19, 17:25, 25:20).

Для команды Роберто Гимараеша это поражение стало первым на турнире. До этого бразильянки обыграли команды Аргентины, Колумбии и Чехии, отдав лишь сет за три матча. В следующем туре группового этапа Бразилия встретится со сборной Китая.

Японки одержали третью победу на мировом первенстве. Ранее азиатская команда расправилась с Аргентиной и Колумбией (оба матча — 3:0) и уступила Китаю (0:3).