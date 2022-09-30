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Канада нанесла Болгарии четвёртое поражение кряду на женском чемпионате мира по волейболу

Канада нанесла Болгарии четвёртое поражение кряду на женском чемпионате мира по волейболу
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Сборная Канады одолела команду Болгарии на чемпионате мира по волейболу среди женщин, который проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября. Встреча состоялась на арене «Атлас Арена» (Лодзь, Польша).

Канадские волейболистки переиграли своих соперниц со счётом 3:1 (25:21, 25:27, 25:20, 25:15). Самой результативной у Болгарии стала доигровщица Элица Василева-Атанасиевич (18). Канаде 22 балла принесла диагональная Кира Ван Рик.

Сборная Болгарии на мировом первенстве также потерпела три поражения. Команда итальянского специалиста Лоренцо Мичелли уступила США (1:3), Сербии (2:3) и Германии (1:3). Канада расправилась с Казахстаном (3:0) и проиграла США и Сербии, не взяв ни сета.

Следующий матч Болгария проведёт с Казахстаном, а канадские волейболистки встретятся с Германией. Обе встречи запланированы на 1 октября.

ЧМ-2022 (ж). Группа C. 4-й тур
30 сентября 2022, пятница. 17:00 МСК
Болгария
Окончен
1 : 3
Канада
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