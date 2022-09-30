Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

США легко расправились с Германией и сыграют с Сербией в матче за первое место в группе

США легко расправились с Германией и сыграют с Сербией в матче за первое место в группе
Комментарии

Сборная США уверенно обыграла команду Германии на чемпионате мира по волейболу среди женщин, который проходит в Польше и Нидерландах с 23 сентября по 15 октября. Встреча состоялась на стадионе «Атлас Арена» (Лодзь, Польша).

Американские волейболистки одержали победу со счётом 3:0 (25:17, 25:13, 26:24). Лучшей в составе сборной США стала центральная блокирующая Анна Стивенсон, набравшая 10 очков. Ещё девять баллов в копилку победительниц матча принесла диагональная Андреа Дрюс. У Германии самая результативная — Кимберли Древнёк (11).

Сборная США после четвёртого тура возглавляет группу C (12 очков). 1 октября американкам предстоит встретиться с Сербией (11). В этот же день Канада (6) и Германия (6) разыграют третье место группы, а Болгария (1) и Казахстан (0) сыграют свой последний матч на турнире.

ЧМ-2022 (ж). Группа C. 4-й тур
30 сентября 2022, пятница. 20:00 МСК
США
Окончен
3 : 0
Германия
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022