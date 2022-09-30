США легко расправились с Германией и сыграют с Сербией в матче за первое место в группе

Сборная США уверенно обыграла команду Германии на чемпионате мира по волейболу среди женщин, который проходит в Польше и Нидерландах с 23 сентября по 15 октября. Встреча состоялась на стадионе «Атлас Арена» (Лодзь, Польша).
Американские волейболистки одержали победу со счётом 3:0 (25:17, 25:13, 26:24). Лучшей в составе сборной США стала центральная блокирующая Анна Стивенсон, набравшая 10 очков. Ещё девять баллов в копилку победительниц матча принесла диагональная Андреа Дрюс. У Германии самая результативная — Кимберли Древнёк (11).
Сборная США после четвёртого тура возглавляет группу C (12 очков). 1 октября американкам предстоит встретиться с Сербией (11). В этот же день Канада (6) и Германия (6) разыграют третье место группы, а Болгария (1) и Казахстан (0) сыграют свой последний матч на турнире.
- 30 сентября 2022
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