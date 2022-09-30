Колумбия уступила Аргентине и лишилась шансов на выход из группы на ЧМ по волейболу

Сборная Аргентины в пятисетовом матче переиграла команду Колумбии на чемпионате мира по волейболу среди женщин, который проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября. Встреча состоялась на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).

Аргентина оказалась сильнее Колумбии со счётом 3:2 (19:25, 25:17, 27:29, 25:20, 15:8). У победительниц матча отличились диагональная Эрика Меркадо (28) и доигровщица Пола Ямила Низетич (20). В составе Колумбии лучшей стала Даяна Сеговия, набравшая 26 очков.

Сборная Аргентины набрала пять очков после четырёх матчей и закрепилась на четвёртом месте. У Колумбии — один балл. Таким образом, колумбийские волейболистки лишились шансов на выход из группы. Они занимают пятое место в своей группе.