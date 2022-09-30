Результаты первого игрового дня сезона-2022/2023 мужского чемпионата России по волейболу

30 сентября состоялись первые матчи сезона-2022/2023 чемпионата России по волейболу среди мужчин. В стартовый день турнира прошли две встречи. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами игр.
Открыл чемпионат России матч в Нижневартовске между клубом «Югра-Самотлор» и нижегородским АСК. Команды выдали пятисетовый матч, в котором сильнее оказались гости — 3:2 (25:22, 23:25, 21:25, 25:20, 15:10).
«Динамо-ЛО» дома принимало уфимский «Урал». Хозяева отдали первую партию, однако затем перехватили инициативу и уверенно довели дело до победы. Итоговый счёт — 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:19).
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Первый тур
АСК (Нижегородская область) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:2 (25:22, 23:25, 21:25, 25:20, 15:10).
«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) – «Урал» (Уфа) — 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:19).
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