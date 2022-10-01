Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 30 сентября, турнирная таблица

23 сентября стартовал чемпионат мира по волейболу среди женщин – 2022, который проходит в Нидерландах и Польше. Представляем вашему вниманию результаты матчей очередного игрового дня.



Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Женщины



Первый групповой этап



30 сентября, пятница



Группа C. Сербия – Казахстан — 3:0 (25:13, 25:17, 25:10).

Группа D. Китай – Чехия — 3:0 (25:19, 25:22, 27:25).

Группа D. Япония – Бразилия — 3:1 (25:22, 25:19, 17:25, 25:20).

Группа C. Канада – Болгария — 3:1 (25:21, 25:27, 25:20, 25:15).

Группа D. Аргентина – Колумбия — 3:2 (19:25, 25:17, 27:29, 25:20, 15:8).

Группа C. США – Германия — 3:0 (25:17, 25:13, 26:24).

Группа A. Бельгия – Нидерланды — 3:1 (25:16, 25:23, 24:26, 27:25).

На первом групповом этапе 24 команды разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образуют группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.