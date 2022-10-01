Карякин и Садвани захватили лидерство на турнире «Шахматные звёзды — 2022» в «Крокус Сити»

В «Крокус Сити» стартовал международный турнир «Шахматные звёзды – 2022». В первый день были сыграны три тура в рапид. Лидерство захватили россиянин Сергей Карякин и представитель Индии Раунак Садвани. Они набрали по 2,5 балла из трёх возможных. Два балла в активе россиянина Владислава Артемьева.

Сразу пятеро шахматистов: Владимир Крамник, Екатерина Лагно, Эрнесто Инаркиев, Теймур Раджабов из Азербайджана, испанец Франсиско Вальехо Понс – набрали по полтора очка.

Сегодня, 1 октября, пройдут следующие три тура соревнований в рапид.

Одновременно со взрослыми соревнованиями начался финал детского турнира, который проходит в четырёх возрастных категориях. После первого дня лидируют Ирен Люцингер (до 15 лет), Максим Иванников (до 13 лет), Матфей Юрасов (до 11 лет) и Николай Шевяков (до 9 лет).