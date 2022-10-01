Карякин и Садвани захватили лидерство на турнире «Шахматные звёзды — 2022» в «Крокус Сити»

В «Крокус Сити» стартовал международный турнир «Шахматные звёзды – 2022». В первый день были сыграны три тура в рапид. Лидерство захватили россиянин Сергей Карякин и представитель Индии Раунак Садвани. Они набрали по 2,5 балла из трёх возможных. Два балла в активе россиянина Владислава Артемьева.
Сразу пятеро шахматистов: Владимир Крамник, Екатерина Лагно, Эрнесто Инаркиев, Теймур Раджабов из Азербайджана, испанец Франсиско Вальехо Понс – набрали по полтора очка.
Сегодня, 1 октября, пройдут следующие три тура соревнований в рапид.
Одновременно со взрослыми соревнованиями начался финал детского турнира, который проходит в четырёх возрастных категориях. После первого дня лидируют Ирен Люцингер (до 15 лет), Максим Иванников (до 13 лет), Матфей Юрасов (до 11 лет) и Николай Шевяков (до 9 лет).
- 1 октября 2022
-
01:27
-
01:13
-
00:44
-
00:23
-
00:00
- 30 сентября 2022
-
23:32
-
23:03
-
22:23
-
22:11
-
22:00
-
21:58
-
21:38
-
21:36
-
21:27
-
20:46
-
20:34
-
20:31
-
20:08
-
19:49
-
19:45
-
19:33
-
19:16
-
19:06
-
18:54
-
18:32
-
18:23
-
18:11
-
17:11
-
16:36
-
15:54
-
15:35
-
15:11
-
14:44
-
14:36
-
14:31