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Зайцева: слова Баха — манипуляция. Вынуждает спортсменов говорить против нашей страны

Зайцева: слова Баха — манипуляция. Вынуждает спортсменов говорить против нашей страны
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Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.

«Бах хочет, чтобы наши спортсмены подписали бумажку, которую отказалась подписывать команда «КАМАЗ-мастер»? Данное заявление вынуждает спортсменов говорить против нашей страны, чтобы после мы участвовали на соревнованиях. Это то же самое, как у меня в допинговом деле, когда все ждали показаний, что мы что-то скрываем и рассказали, какие все плохие у нас в руководстве. Я бы на месте спортсменов ничего не подписывала, даже если на кону будет выступление на соревнованиях. Это манипуляция простыми людьми», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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