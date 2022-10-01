Зайцева: слова Баха — манипуляция. Вынуждает спортсменов говорить против нашей страны

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.
«Бах хочет, чтобы наши спортсмены подписали бумажку, которую отказалась подписывать команда «КАМАЗ-мастер»? Данное заявление вынуждает спортсменов говорить против нашей страны, чтобы после мы участвовали на соревнованиях. Это то же самое, как у меня в допинговом деле, когда все ждали показаний, что мы что-то скрываем и рассказали, какие все плохие у нас в руководстве. Я бы на месте спортсменов ничего не подписывала, даже если на кону будет выступление на соревнованиях. Это манипуляция простыми людьми», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 1 октября 2022
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