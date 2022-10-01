Сборная Канады одержала волевую победу над Германией на женском ЧМ по волейболу

Сборная Канады одолела команду Германии на чемпионате мира по волейболу среди женщин, который проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября. Встреча состоялась на арене «Атлас Арена» (Лодзь, Польша).
Канадские волейболистки переиграли своих соперниц со счётом 3:2 (12:25, 24:26, 25:23, 25:18, 15:8). Самым результативным игроком встречи с 25 очками стала канадская доигровщица Алекса Грей. В составе Германии самой результативной с 16 очками стала доигровщица Лина Альсмайер.
Помимо Каналы и Германии, в группе D также выступают Казахстан, Болгария, США и Сербия. Германия и Канада вышли в плей-офф чемпионата мира. Турнир покинули Казахстан и Болгария.
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше. Сборная Сербии является действующим победителем турнира.
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