Волейболистки «Протона» и московского «Динамо» одержали вторые победы в ЧР-2023

Состоялись три матча 2-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Московское «Динамо» на выезде обыграло нижегородскую «Спарту» со счётом 3:0 (25:16, 28:26, 25:20). Саратовский «Протон» в гостях оказался сильнее красноярского «Енисея» — 3:0 (25:17, 25:19, 25:17). Челябинское «Динамо-Метар» дома нанесло поражение «Ленинградке» — 3:1 (25:16, 21:25, 25:23, 25:22).

Для «Протона» и столичного клуба это вторые победы в новом сезоне.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 2-й тур

«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:1 (25:16, 21:25, 25:23, 25:22).

«Енисей» (Красноярск) – «Протон» (Саратов) — 0:3 (17:25, 19:25, 17:25).

«Спарта» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Москва) — 0:3 (16:25, 26:28, 20:25).