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«Привет, октябрь!» Дарья Клишина опубликовала солнечное фото в купальнике

«Привет, октябрь!» Дарья Клишина опубликовала солнечное фото в купальнике
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в социальных сетях новое фото в купальнике.

«Привет, октябрь!» — подписала снимок Клишина.

Фото: из личного архива Дарьи Клишиной

26 июня 31-летняя Клишина во второй раз стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает. Первого сына Клишина родила в 2018 году.

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, досрочно завершила выступления и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях. Помимо серебра на ЧМ-2017, в активе Клишиной есть бронза чемпионата Европы — 2014.

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