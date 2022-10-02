«Привет, октябрь!» Дарья Клишина опубликовала солнечное фото в купальнике

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в социальных сетях новое фото в купальнике.
«Привет, октябрь!» — подписала снимок Клишина.
Фото: из личного архива Дарьи Клишиной
26 июня 31-летняя Клишина во второй раз стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает. Первого сына Клишина родила в 2018 году.
На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, досрочно завершила выступления и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях. Помимо серебра на ЧМ-2017, в активе Клишиной есть бронза чемпионата Европы — 2014.
Также рекомендуем к просмотру видео: «Главные разочарования России на Олимпиаде в Токио»:
- 2 октября 2022
-
14:57
-
14:23
-
14:01
-
12:53
-
10:40
-
08:00
-
01:15
-
00:12
-
00:05
- 1 октября 2022
-
22:34
-
21:41
-
21:23
-
20:08
-
19:43
-
19:42
-
19:29
-
19:27
-
19:11
-
18:00
-
17:46
-
16:10
-
15:30
-
15:16
-
14:51
-
14:38
-
14:09
-
13:52
-
13:15
-
12:29
-
11:50
-
11:35
-
11:26
-
11:00
-
09:56
-
08:00