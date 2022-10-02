«Проблема читерства в шахматах есть уже давно». Крамник — о конфликте Карлсена с Ниманном

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник прокомментировал скандальную ситуацию, возникшую между чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Хансом Ниманном.
«Я посмотрел ту знаменитую партию и не увидел ничего сверхподозрительного, честно скажу. Возможно, у Карлсена есть какие-то свои данные, которых у меня нет, но по самой игре… Какие-то подозрения могут быть, но уверенности нет никакой. Просто для Магнуса очень неудачно сложилась партия.
Я бы не стал уезжать с турнира непонятно почему. Но вообще, мне кажется, проблема читерства в шахматах есть и уже давно. Надо честно признать, что с ней никто ничего толком не делает, хотя она абсолютно решаема. Я ещё давно предлагал решения, которые позволят по крайней мере из живых шахмат убрать эту проблему, но никто особо ничего не делает.
На самом деле людей, которые занимались читерством в онлайн-шахматах, намного больше, чем тех, кого поймали. Я в этом уверен, потому что это сделать очень легко. В живых шахматах это намного сложнее, для этого требуются специфические средства. Так что если человек обманывал в онлайн-шахматах, это не говорит о том, что он будет делать то же самое в живых.
Конечно, были случаи у того же Ниманна, которые он сам признал. Я его не оправдываю, это безобразие. Но это не означает автоматически, что он делает то же самое в живых шахматах. Хотя опять же замечу, что это лишь общее рассуждение. Я не настолько погружён в тему, чтобы дать вердикт», — сказал Крамник в эсклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
Полное интервью с Владимиром Крамником читайте на «Чемпионате» завтра, 3 октября.
- 2 октября 2022
-
21:38
-
21:30
-
20:23
-
19:11
-
19:05
-
18:48
-
16:54
-
16:30
-
14:57
-
14:23
-
14:01
-
12:53
-
10:40
-
08:00
-
01:15
-
00:12
-
00:05
- 1 октября 2022
-
22:34
-
21:41
-
21:23
-
20:08
-
19:43
-
19:42
-
19:29
-
19:27
-
19:11
-
18:00
-
17:46
-
16:10
-
15:30
-
15:16
-
14:51
-
14:38
-
14:09
-
13:52