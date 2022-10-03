Владимир Крамник предложил изменить формат чемпионского матча для большей зрелищности

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник рассказал, как, по его мнению, можно изменить формат матча за мировую шахматную корону.
«Не думаю, что это принципиальный момент. Единственное, я давно предлагал проводить тай-брейк не в конце, а в начале матча, и по-прежнему считаю, что это стало бы улучшением формата. В таком случае получается, что в любой отдельно взятый момент матча счёт не устраивает одного из соперников, кто-то всегда отстаёт и должен рисковать. А так получается, мол, не отстаю в счёте – и ладно. Соперники играют осторожно, потому что проигрывать опасно.
При этом тай-брейк – это хорошее такое развлечение перед самим матчем. Шахматисты разыгрались, получили удовольствие, азарт. Но главное, что в этом случае исход первенства мира всегда решают классические шахматы.
Мне кажется, в этом одни преимущества, не вижу никаких недостатков, разве что это немного нестандартно. Я знаю, что ФИДЕ этот вопрос рассматривала, но решила так не делать. Что ж, моё дело – высказать своё мнение», — сказал Крамник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Полностью интервью с Крамником читайте здесь:
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