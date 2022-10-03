В США школьная команда переодевается в туалетных кабинках из-за скандала с трансгендером

В штате Вермонт (США) разгорелся скандал на фоне присутствия в женской волейбольной команде старшей школы Randolph Union трансгендерной спортсменки.
Учебное заведение запретило большей части команды посещать раздевалку из-за обвинений в издевательствах над трансгендерной ученицей. Девушкам приходится переодеваться в туалетных кабинках, однако они отрицают все обвинения.
«Моя мама хочет, чтобы я дала интервью, надеется, что что-то изменится. Мне хочется высказать своё мнение – я не хочу, чтобы мальчик по биологическим признакам переодевался вместе со мной», — приводит слова одной из волейболисток WCAX.
По версии большей части команды потерпевшая позволила себе неуместный комментарий в их адрес, из-за чего и возник конфликт.
В соответствии с законодательством штата Вермонт трансгендерный ученик может использовать раздевалку в соответствии с тем полом, с которым он себя идентифицирует. В данный момент руководство школы проводит расследование.
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