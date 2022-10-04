«Факел» на выезде обыграл «Кузбасс» в рамках 1-го тура чемпионата России по волейболу

Волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя на выезде обыграл кемеровский «Кузбасс» в рамках первого тура чемпионата России — 2022/2023 по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Гости одержали победу над хозяевами со счётом 3:1 (28:26, 25:23, 16:25, 25:19).

Отметим, что из-за травмы в матче не принял участие либеро кемеровского клуба Алексей Обмочаев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Корней Эннс, на его счету 18 очков, у «Кузбасса» отличился Кирилл Клец с 21 очками.

Поединок «Факела» и «Кузбасса» завершил первый тур мужской Суперлиги.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Первый тур

«Кузбасс» (Кемерово) – «Факел» (Новый Уренгой) — 1:3 (26:28, 23:25, 25:16, 19:25).