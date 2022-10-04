«Факел» на выезде обыграл «Кузбасс» в рамках 1-го тура чемпионата России по волейболу
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Волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя на выезде обыграл кемеровский «Кузбасс» в рамках первого тура чемпионата России — 2022/2023 по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Гости одержали победу над хозяевами со счётом 3:1 (28:26, 25:23, 16:25, 25:19).
Отметим, что из-за травмы в матче не принял участие либеро кемеровского клуба Алексей Обмочаев.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Корней Эннс, на его счету 18 очков, у «Кузбасса» отличился Кирилл Клец с 21 очками.
Поединок «Факела» и «Кузбасса» завершил первый тур мужской Суперлиги.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Первый тур
«Кузбасс» (Кемерово) – «Факел» (Новый Уренгой) — 1:3 (26:28, 23:25, 25:16, 19:25).
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