Саночник сборной России получил повестку о мобилизации

Начальник сборной России по санному спорту Артём Петраков сообщил, что серебряный призёр Олимпийских игр — 2014 31-летний Владислав Антонов получил повестку о мобилизации.
Антонов выступает в двойке вместе с Александром Денисьевым. Они победители и призёры чемпионатов мира и Европы.
«Владислав Антонов живёт в Красноярске и 4 октября должен был вместе с командой начать тренировочный сбор в Сочи. Но в воскресенье он получил повестку о мобилизации и вчера сходил в военкомат для прояснения ситуации. Федерация санного спорта России оформила и отправила все необходимые документы, а ЦСКА со своей стороны подготовил справку по спортсмену и направил её оригинал в Красноярск. И Владиславу предоставили временную отсрочку, он сейчас находится дома и после получения справки пойдёт в военкомат для оформления брони.
У нас есть шанс на положительное завершение ситуации и возвращение двойки Александр Денисьев/Владислав Антонов в сборную России для продолжения подготовки к сезону», — приводит слова Петракова «РИА Новости Спорт».
Петраков добавил, что другим спортсменам сборной по санному спорту повестки не приходили.
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