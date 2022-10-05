Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Это единственный выход для многих спортсменов». Пловец-марафонец — о смене гражданства

«Это единственный выход для многих спортсменов». Пловец-марафонец — о смене гражданства
Комментарии

Российский пловец на сверхдлинные дистанции Антон Лосев рассказал, как относится к смене гражданства.

«Я думаю, смена гражданства – это реальный выход для спортсмена, у которого чемпионаты и Олимпиады – это вся жизнь. Тем более что спорт для многих – это не только мечта, на которую была потрачена вся юность, но и работа. Мы сейчас не говорим о футболе и других видах спорта с хорошими контрактами, где спортсмены могут никуда не ездить, но зарабатывать большие деньги. В других направлениях так не получится, там чем больше масштаб, тем больше шансов заработать на жизнь. Поэтому если есть максимальные ограничения, ступор в развитии, некуда двигаться и не с кем бороться, то я не могу осуждать смену гражданства. Для таких людей это единственный выход. Считаю, что никакого предательства здесь нет. Мы же не говорим, что футболисты предатели, а ведь они спокойно играют в западных клубах.

Большой плюс игровых видов в том, что есть трансферы, есть возможность поехать в другую страну. А кто из Всероссийской федерации плавания даст пловцу трансфер за границу, да и кому этот пловец там нужен? На плавании не зарабатывают таких денег, это другая индустрия. Поэтому, если для спортсмена смена гражданства – единственный выход, он волен делать, что хочет», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Полностью интервью с Лосевым читайте здесь:

«Мне хотелось выйти за грань доступного». Российский пловец решился на нереальный марафон «Мне хотелось выйти за грань доступного». Российский пловец решился на нереальный марафон
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022