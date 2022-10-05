«Это единственный выход для многих спортсменов». Пловец-марафонец — о смене гражданства

Российский пловец на сверхдлинные дистанции Антон Лосев рассказал, как относится к смене гражданства.

«Я думаю, смена гражданства – это реальный выход для спортсмена, у которого чемпионаты и Олимпиады – это вся жизнь. Тем более что спорт для многих – это не только мечта, на которую была потрачена вся юность, но и работа. Мы сейчас не говорим о футболе и других видах спорта с хорошими контрактами, где спортсмены могут никуда не ездить, но зарабатывать большие деньги. В других направлениях так не получится, там чем больше масштаб, тем больше шансов заработать на жизнь. Поэтому если есть максимальные ограничения, ступор в развитии, некуда двигаться и не с кем бороться, то я не могу осуждать смену гражданства. Для таких людей это единственный выход. Считаю, что никакого предательства здесь нет. Мы же не говорим, что футболисты предатели, а ведь они спокойно играют в западных клубах.

Большой плюс игровых видов в том, что есть трансферы, есть возможность поехать в другую страну. А кто из Всероссийской федерации плавания даст пловцу трансфер за границу, да и кому этот пловец там нужен? На плавании не зарабатывают таких денег, это другая индустрия. Поэтому, если для спортсмена смена гражданства – единственный выход, он волен делать, что хочет», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Полностью интервью с Лосевым читайте здесь: