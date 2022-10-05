«У кого-то голову сносит, глюки начинаются». Российский пловец — о длительных марафонах
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Российский пловец на сверхдлинные дистанции Антон Лосев рассказал, что может произойти с участниками марафонов.
«Без ментальной подготовки на больших дистанциях не обойтись. В моём случае я до заплыва мысленно уже проплыл свои 50 км и много раз визуализировал, как всё будет. Хотя на такую дистанцию всего два человека в России решились, и это требует большой психологической работы над собой. Нужно понимать, насколько ты выдержишь. Потому что у кого-то и голову сносит, начинаются глюки, мысли: «Да зачем это надо? Я вообще никто, у меня ничего не получится», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Полностью интервью с пловцом-марафонцем Антоном Лосевым читайте здесь:
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