Джон Хиггинс назвал величайшего снукериста всех времён
Поделиться
Четырёхкратный чемпион мира по снукеру Джон Хиггинс рассказал, кого считает величайшим снукеристом в истории. По мнению Хиггинса, этого звания достоин семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан. Также Джон упомянул трёхкратного чемпиона мира Марка Уильямса.
«Я очень уважаю Ронни и Марка Уильямса. Ронни — за его седьмой титул, Марка — за всё, что он сделал. Мне кажется, что с седьмым титулом Ронни все убедились, что он величайший игрок всех времён», — приводит слова Хиггинса Mirror.
В финале чемпионата мира 2022 года Ронни О'Салливан со счётом 18-13 обыграл чемпиона мира 2019 года Джадда Трампа. Что касается Хиггинса, то он проиграл О'Салливану в полуфинале со счётом 11-17.
Новость по темеДжон Хиггинс: если О'Салливан уйдёт, я не буду держать его за руку и плакать, как Надаль
Главные звёзды снукера – кто они?
Комментарии
- 6 октября 2022
-
09:01
-
08:00
-
07:27
-
00:18
- 5 октября 2022
-
23:38
-
23:13
-
23:00
-
22:19
-
21:47
-
21:21
-
15:54
-
14:49
-
14:24
-
13:50
-
13:15
-
12:20
-
12:04
-
11:30
-
11:25
-
11:16
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
10:11
-
09:50
-
08:52
-
08:15
-
08:01
-
00:12
- 4 октября 2022
-
23:43
-
23:13
-
21:10
-
20:52
-
17:40
-
16:13
Партнерский контент