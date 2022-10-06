Джон Хиггинс назвал величайшего снукериста всех времён

Четырёхкратный чемпион мира по снукеру Джон Хиггинс рассказал, кого считает величайшим снукеристом в истории. По мнению Хиггинса, этого звания достоин семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан. Также Джон упомянул трёхкратного чемпиона мира Марка Уильямса.

«Я очень уважаю Ронни и Марка Уильямса. Ронни — за его седьмой титул, Марка — за всё, что он сделал. Мне кажется, что с седьмым титулом Ронни все убедились, что он величайший игрок всех времён», — приводит слова Хиггинса Mirror.

В финале чемпионата мира 2022 года Ронни О'Салливан со счётом 18-13 обыграл чемпиона мира 2019 года Джадда Трампа. Что касается Хиггинса, то он проиграл О'Салливану в полуфинале со счётом 11-17.

Главные звёзды снукера – кто они?