«Ростов-Дон» с трудом одолел «Астраханочку» в гандбольной Суперлиге

Завершились матчи игрового дня чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. Центральные встречи в Краснодаре и Астрахани проходили по схожему сценарию: до перерыва доминировали гости, а во второй половине игры хозяева бросались в погоню, но догнать не успевали. В итоге «Ростов-Дон» на выезде обыграл «Астраханочку» со счётом 29:28, а «Лада» нанесла поражение «Кубани» — 27:25.

Лидируют в соревнованиях «Звезда» и «Ростов-Дон», одержавшие по четыре победы при нуле в графе «поражения».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига

Женщины. Предварительный этап

«АГУ-Адыиф» (Майкоп) – «Университет» (Ижевск) – 20:30 (11:17).

«Астраханочка» — «Ростов-Дон» — 28:29 (10:17).

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Ставрополье» — 19:15 (10:9).

«Кубань» (Краснодар) – «Лада» (Тольятти) – 25:27 (9:14).

«Луч» (Москва) – «Звезда» (Звенигород) – 23:35 (13:15).