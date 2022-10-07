Скандальный шахматист Ханс Ниманн впервые ответил на обвинения в читерстве
Поделиться
19-летний американский шахматист Ханс Моке Ниманн, который ранее был заподозрен в мошенничестве в более чем 100 онлайн-партиях, впервые ответил на обвинения. Вчера, 6 октября, Ниманн выиграл партию на офлайн-турнире в Сент-Луисе.
«Думаю, что эта партия — послание для всех. Всё началось с того, что я сказал, что шахматы говорят сами за себя. И я думаю, что эта партия говорила сама за себя и показала, какой я шахматист, а также показала, что я не собираюсь отступать.
И я буду играть в свои лучшие шахматы здесь, независимо от давления, под которым я нахожусь. И это всё, что я могу сказать об этой игре. Шахматы говорят сами за себя. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова спортсмена Fox News.
Комментарии
- 7 октября 2022
-
12:13
-
09:04
-
08:53
-
08:00
-
03:33
-
00:30
- 6 октября 2022
-
23:17
-
23:03
-
22:55
-
22:04
-
21:38
-
21:26
-
20:16
-
14:00
-
12:12
-
10:23
-
09:30
-
09:01
-
08:00
-
07:27
-
00:18
- 5 октября 2022
-
23:38
-
23:13
-
23:00
-
22:19
-
21:47
-
21:21
-
15:54
-
14:49
-
14:24
-
13:50
-
13:15
-
12:20
-
12:04
-
11:30
Партнерский контент