Скандальный шахматист Ханс Ниманн впервые ответил на обвинения в читерстве

19-летний американский шахматист Ханс Моке Ниманн, который ранее был заподозрен в мошенничестве в более чем 100 онлайн-партиях, впервые ответил на обвинения. Вчера, 6 октября, Ниманн выиграл партию на офлайн-турнире в Сент-Луисе.

«Думаю, что эта партия — послание для всех. Всё началось с того, что я сказал, что шахматы говорят сами за себя. И я думаю, что эта партия говорила сама за себя и показала, какой я шахматист, а также показала, что я не собираюсь отступать.

И я буду играть в свои лучшие шахматы здесь, независимо от давления, под которым я нахожусь. И это всё, что я могу сказать об этой игре. Шахматы говорят сами за себя. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова спортсмена Fox News.