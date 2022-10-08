Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 7 октября, турнирная таблица

Сегодня, 7 октября, на чемпионате мира по волейболу среди женщин состоялись матчи второго группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.



7 октября. Результаты матчей второго группового этапа женского чемпионата мира по волейболу — 2022:



Группа E. Япония – Пуэрто-Рико — 3:0 (25:16, 25:19, 25:21).

Группа F. Сербия – Таиланд — 3:0 (25:23, 25:17, 25:15).

Группа E. Италия – Аргентина — 3:0 (25:19, 25:18, 25:17).

Группа F. США – Турция — 3:1 (25:22, 21:25, 25:20, 25:22).

Группа F. Доминиканская Республика – Германия — 3:1 (19:25, 25:18, 25:22, 25:18).

Группа E. Бразилия – Нидерланды — 3:0 (25:19, 25:19, 25:20).

Группа F. Польша – Канада — 3:2 (25:18, 19:25, 16:25, 25:23, 15:5).

Согласно регламенту, на первом групповом этапе 24 команды были разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образовали группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.