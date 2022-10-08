Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в мужском ЧР по волейболу

Завершились три матча 2-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
В центральной встрече тура московское «Динамо» на своей площадке нанесло поражение новосибирскому «Локомотиву» со счётом 3:1 (25:22, 16:25, 25:21, 25:21). Самым результативным игроком матча стал Илья Казаченков из «Локомотива», принёсший своей команде 20 очков. У «Динамо» 19 очков на счету Ярослава Подлесных.
Санкт-петербургский «Зенит» на выезде обыграл оренбургский «Нефтяник» — 3:0 (25:15, 25:13, 25:18), а одноимённый клуб из Казани дома нанёс поражение новокуйбышевской «Нове» — 3:0 (25:19, 25:21, 25:13). Для обеих зенитовских команд это вторая в сезоне победа в трёх партиях, они возглавляют турнирную таблицу.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. Второй тур
«Нефтяник» (Оренбург) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (15:25, 13:25, 18:25).
«Зенит» (Казань) – «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:19, 25:21, 25:13).
«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (25:22, 16:25, 25:21, 25:21).
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