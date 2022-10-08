«Ростов-Дон» одержал пятую победу в женской гандбольной Суперлиге

Завершились три матча игрового дня в женской гандбольной Суперлиге. «Ростов-Дон» одержал пятую победу в сезоне, на выезде разгромив «Динамо-Синару» со счётом 31:19. Ростовский клуб уверенно возглавляет турнирную таблицу.

«Астраханочка» на своей площадке оказалась сильнее «Ставрополья» — 34:28, «Лада» в гостях обыграла АГУ-«Адыиф» — 32:20. На счету команд из Тольятти и Астрахани по четыре победы.

«Кубань» выиграла у «Университета» — 31:20. У обеих команд по две победы в активе.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап

«Астраханочка» — «Ставрополье» — 34:28 (17:13).

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Ростов-Дон» — 19:31 (11:15).

АГУ-«Адыиф» (Майкоп) – «Лада» (Тольятти) – 20:32 (9:16).

«Кубань» (Краснодар) – «Университет» (Ижевск) – 31:20 (14:10).