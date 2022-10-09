Результаты матчей мужского чемпионата России по волейболу 9 октября
Поделиться
9 октября в чемпионате России по волейболу среди мужских команд прошли четыре матча. Новоуренгойский «Факел» уверенно расправился с «Югрой-Самотлор» из Нижневартовска, уфимский «Урал» оказался сильнее «Белогорья» (Белгород), кемеровский «Кузбасс» в пяти сетах одолел «Газпром-Югра», а нижегородский АСК одержал победу над минским «Строителем».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 2-й тур
«Урал» (Уфа) – «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:19).
«Факел» (Новый Уренгой) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:19, 25:18, 25:22).
АСК (Нижегородская область) – «Строитель» (Минск) — 3:0 (25:17, 25:12, 25:17).
«Кузбасс» (Кемерово) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:2 (30:32, 25:23, 21:25, 25:20, 15:13).
Комментарии
- 10 октября 2022
-
00:00
- 9 октября 2022
-
23:46
-
23:00
-
22:58
-
22:00
-
20:59
-
20:45
-
19:21
-
18:03
-
17:31
-
12:11
-
08:00
-
00:25
- 8 октября 2022
-
23:05
-
22:40
-
22:26
-
22:23
-
22:17
-
20:05
-
19:52
-
16:02
-
15:30
-
14:41
-
13:49
-
10:44
-
08:00
-
00:00
- 7 октября 2022
-
22:53
-
22:44
-
21:52
-
20:31
-
20:30
-
19:53
-
15:52
-
14:28
Партнерский контент