Результаты матчей мужского чемпионата России по волейболу 9 октября

9 октября в чемпионате России по волейболу среди мужских команд прошли четыре матча. Новоуренгойский «Факел» уверенно расправился с «Югрой-Самотлор» из Нижневартовска, уфимский «Урал» оказался сильнее «Белогорья» (Белгород), кемеровский «Кузбасс» в пяти сетах одолел «Газпром-Югра», а нижегородский АСК одержал победу над минским «Строителем».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 2-й тур



«Урал» (Уфа) – «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:19).



«Факел» (Новый Уренгой) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:19, 25:18, 25:22).



АСК (Нижегородская область) – «Строитель» (Минск) — 3:0 (25:17, 25:12, 25:17).

«Кузбасс» (Кемерово) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:2 (30:32, 25:23, 21:25, 25:20, 15:13).