Расписание матчей 1/4 финала женского чемпионата мира по волейболу — 2022, турнирная сетка

11 октября на женском чемпионате мира по волейболу пройдут четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием игр.



Расписание матчей 1/4 финала женского чемпионата мира по волейболу – 2022 на 11 октября:



1/4 финала. Италия – Япония – 18:00

1/4 финала. США – Турция – 18:30

1/4 финала. Бразилия – Китай –21:00

1/4 финала. Сербия – Польша – 21:30

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября. Действующим победителем турнира является сборная Сербии.



Согласно регламенту на первом групповом этапе 24 команды были разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образовали группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитывались все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из каждой группы) вышли в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.