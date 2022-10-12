Дарья Клишина выложила снимок с осенней фотосессии

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимок с фотосессии на тему осени.
«Каким разным может быть человек под объективом камер фотографов, разным светом, в разных образах и позах. Конечно, здесь многое зависит от цели съёмки и задумки фотографа. У нас была тематика осени.
А вы любите фотографироваться?» — подписала она фотографию.
Фото: из соцсетей дарьи клишиной
На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, досрочно завершила выступления и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях. Помимо серебра на ЧМ-2017, в активе Клишиной есть бронза чемпионата Европы — 2014.
Легкоатлетка Клишина впервые показала новорождённого сына:
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