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Дарья Клишина выложила снимок с осенней фотосессии

Дарья Клишина выложила снимок с осенней фотосессии
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимок с фотосессии на тему осени.

«Каким разным может быть человек под объективом камер фотографов, разным светом, в разных образах и позах. Конечно, здесь многое зависит от цели съёмки и задумки фотографа. У нас была тематика осени.

А вы любите фотографироваться?» — подписала она фотографию.

Фото: из соцсетей дарьи клишиной

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, досрочно завершила выступления и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях. Помимо серебра на ЧМ-2017, в активе Клишиной есть бронза чемпионата Европы — 2014.

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